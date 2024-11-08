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18:25, 8 ноября 2024Россия

Стало известно о новой атаке ВСУ на российский регион

Минобороны заявило о пресечении атаки украинского БПЛА на Белгородскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки на Белгородскую область. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что российским военным удалось пресечь попытку атаки на российские объекты около 18:00 по московскому времени.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа удалось устранить с помощью дежурных средств противовоздушной обороны, добавили в ведомстве.

В этот же день ВСУ атаковали сразу два населенных пункта в Белгородской области — село Вязовое и город Шебекино. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, после атак в частном домовладении оказались выбиты окна, повреждены фасад, забор и припаркованный легковой автомобиль.

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