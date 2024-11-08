ВСУ атаковали сразу два населенных пункта в российском регионе

Гладков сообщил об атаке на два населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Вязовое Краснояружского района вследствие атаки FPV-дрона в частном домовладении выбиты окна, повреждены фасад, забор и припаркованный легковой автомобиль», — написал чиновник.

Еще в одном населенном пункте — городе Шебекино — упал беспилотник. Взрыв, произошедший при падении, повредил фасад, кровлю и забор в жилых домовладениях. Пострадавших в обоих случаях нет, уточнил глава области.

В ночь на пятницу, 8 ноября, ВСУ выпустили 17 беспилотников по четырем регионам России. По данным Минобороны, средства ПВО перехватили по шесть беспилотников над Воронежской и Саратовской областями, четыре — над Белгородской областью, один — над Брянской областью.