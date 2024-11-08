Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:10, 8 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о подготовке Киевом вариантов завершения конфликта

Economist: Киев работает с двумя публичными формулировками завершения конфликта
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские чиновники работают с двумя публичными формулировками завершения конфликта на Украине. Об этом пишет The Economist.

«Многое может зависеть от того, какой план будет одобрен [бывшим президентом США Дональдом] Трампом», — подчеркивает издание.

The Economist рассказало о подготовке Киевом вариантов публичного завершения конфликта. В качестве одного из вариантов выбран план на основе заявления кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса, предполагающий заморозку конфликта на нынешних позициях и принуждение Украины к нейтралитету без очевидных гарантий безопасности. Второй план был предложен бывшим госсекретарем США Майком Помпео и предполагает усиление военной и финансовой поддержки в качестве сдерживания России, а также сохранение открытой перспективы членства Украины в НАТО.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине. По данным источника, план предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал погиб в зоне СВО. Что о нем известно?

      Осужденный за призыв к вражде российский баттл-рэпер попал в список террористов

      Похищенный сын воссоединился с семьей через 34 года и поссорился с ней из-за денег

      Фитнес-тренер объяснила важность работы над икроножными мышцами

      Диетолог рассказала о плюсах холодца

      В Госдуме словом «загадка» ответили на планы вверить полиции защиту традиционных ценностей

      Чернобыльские лягушки оказались неуязвимы для радиации

      В Совфеде охарактеризовали одержавшего победу на выборах в США Трампа

      Алина Загитова рассказала о влиянии шопоголизма на ее жизнь

      Раскрыта стоимость выступления Агузаровой на дне рождения Собчак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше