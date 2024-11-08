Стало известно о подготовке Киевом вариантов завершения конфликта

Economist: Киев работает с двумя публичными формулировками завершения конфликта

Украинские чиновники работают с двумя публичными формулировками завершения конфликта на Украине. Об этом пишет The Economist.

«Многое может зависеть от того, какой план будет одобрен [бывшим президентом США Дональдом] Трампом», — подчеркивает издание.

The Economist рассказало о подготовке Киевом вариантов публичного завершения конфликта. В качестве одного из вариантов выбран план на основе заявления кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса, предполагающий заморозку конфликта на нынешних позициях и принуждение Украины к нейтралитету без очевидных гарантий безопасности. Второй план был предложен бывшим госсекретарем США Майком Помпео и предполагает усиление военной и финансовой поддержки в качестве сдерживания России, а также сохранение открытой перспективы членства Украины в НАТО.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине. По данным источника, план предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону.