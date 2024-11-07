WSJ заявила о новом плане команды Трампа по завершению конфликта на Украине

Команда избранного американского президента Дональда Трампа приступила к обсуждению плана по завершению украинского конфликта. Это было одним из предвыборных обещаний кандидата в президенты США — остановить боевые действия.

Согласно источникам газеты The Wall Street Journal (WSJ), сделка включает в себя несколько ключевых пунктов.

Киев хотят обязать отказаться от вступления в НАТО на десятки лет

По данным источника, план предполагает заморозку линии фронта, вдоль которой должны будут создать демилитаризованную зону. При этом пока неизвестно, кто будет обеспечивать ее безопасность, однако один из собеседников газеты исключил задействование войск США или контингентов ООН и других финансируемых Штатами организаций.

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«Мы не посылаем американцев поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это. Попросите поляков, немцев, англичан и французов этим заняться», — указал член команды Трампа, пожелавший остаться анонимным.

В свою очередь, Киев обязуется отказаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет, но при этом продолжает получать от США оружие и помощь в обучении военных. Однако основное участие в миротворческих операциях ляжет на Европу.

Основные пункты сделки были озвучены избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом

Журналисты WSJ отмечают, что указанные пункты схожи с теми, которые в начале осени описывал Джей Ди Вэнс. Он отмечал, что Трамп предложит России, Украине и Европе договориться между собой о мирном урегулировании самостоятельно.

Согласно его словам, линия фронта будет разделена демилитаризованной зоной, а Киев укрепит свои войска на случай возможного возобновления конфликта. Россия же получит гарантии отказа Украины от вступления в НАТО и иные военные союзы. При этом сделка будет предполагать, что Москва сохранит за собой бывшие украинские территории, взятые под контроль.

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Комментируя слова Вэнса, советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк счел их «предвыборным хайпом» и указал, что позиция кандидатов радикально меняется сразу после выборов. По его словам, при любых обстоятельствах завершение конфликта «будет крайне негативным для России».

Известно, что пункты плана Трампа пока не утверждены. Он планирует обсудить их с советниками. Будучи кандидатом в президенты, он заявлял, что хочет завершения боевых действий на Украине ради спасения человеческих жизней. Кроме того, Трамп раскритиковал действующего президента Штатов Джо Байдена за то, что он даже не попытался выстроить со своим российским коллегой Владимиром Путиным диалог, который, возможно, уже давно бы остановил конфликт.

Российская сторона озвучила иные условия для мирных переговоров

Известно, что Москва выдвигает иные условия для начала мирных переговоров. Среди них — вывод украинских войск с границ Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, признание суверенитета РФ над указанными территориями и Крымом, снятие международных санкций, демилитаризация Украины и ее обязательство не вступать в НАТО.

Путин также упоминал создание демилитаризованной зоны. По его словам, она должна пройти «на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного, прежде всего, производства».