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01:34, 18 октября 2024Бывший СССР

Зеленский призвал НАТО отправить военных на Украину. Он рассчитывает, что они заменят уставших солдат ВСУ

Зеленский призвал страны НАТО подготовить военных для пополнения рядов ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны альянса отправить военных для пополнения рядов ВСУ.

Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Приглашение в альянс является первым пунктом в так называемом «мирном плане» украинского лидера.

Накануне Зеленский представил «план победы» в Верховной Раде

Президент Украины в среду, 16 октября, представил в Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. Зеленский заявил, что «план победы» станет «мостом к саммиту мира». По нему также можно будет завершить конфликт «не позднее 2025 года».

Первый пункт — приглашение Украины в НАТО в ближайшее время. Далее следует оборона, этот пункт подразумевает перевод военных действий на территорию России.

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Третий пункт плана украинского лидера — неядерное сдерживание России. К нему существует секретное приложение, которое получили страны-партнеры. В своем «плане победы» глава Украины также отметил, что страна обладает стратегическими ресурсами на триллионы долларов (уран, титан, литий, графит). Он предложил ЕС и США совместно их защищать и на них зарабатывать.

Финальный, пятый пункт «плана победы» рассчитан на время после окончания боевых действий. В его рамках украинские военные будут делиться опытом с военными Североатлантического альянса.

Мы слышим от партнеров такое слово как «переговоры», и гораздо реже звучит слово «справедливость». Украина открыта к дипломатии, но к честной, с сильной позиции. Поэтому у нас есть «формула мира». Это гарантия переговоров без принуждения Украины к несправедливости

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

В НАТО заявили о невозможности выполнения главного пункта «плана победы»

По словам высокопоставленного военного чиновника НАТО, вступление Украины в альянс является невозможным, по крайней мере в ближайшем будущем.

Я не поставлю и бутылки вина на то, что в ближайшем будущем Украина получит приглашение и сможет вступить в НАТО. Многое будет зависеть от того, что будет думать по этому поводу новая американская администрация [после проведение президентских выборов в США], но я вижу, что ситуация немного меняется, так что тема становится более серьезной [с каждым днем]

Высокопоставленный военный чиновник НАТО

По данным Associated Press, президент Украины представил свой «план победы», не дождавшись одобрения со стороны стран Запада. Как указано в материале, некоторые из них выразили обеспокоенность по поводу строгих временных рамок, которые Зеленский им отвел на принятие решения.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала приглашение Украины в Североатлантический альянс невыполнимым и абсурдным.

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      Марина Совина
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