Зеленский призвал НАТО отправить военных на Украину. Он рассчитывает, что они заменят уставших солдат ВСУ

Зеленский призвал страны НАТО подготовить военных для пополнения рядов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны альянса отправить военных для пополнения рядов ВСУ.

Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя Владимир Зеленский Президент Украины

Приглашение в альянс является первым пунктом в так называемом «мирном плане» украинского лидера.

Накануне Зеленский представил «план победы» в Верховной Раде

Президент Украины в среду, 16 октября, представил в Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. Зеленский заявил, что «план победы» станет «мостом к саммиту мира». По нему также можно будет завершить конфликт «не позднее 2025 года».

Первый пункт — приглашение Украины в НАТО в ближайшее время. Далее следует оборона, этот пункт подразумевает перевод военных действий на территорию России.

Третий пункт плана украинского лидера — неядерное сдерживание России. К нему существует секретное приложение, которое получили страны-партнеры. В своем «плане победы» глава Украины также отметил, что страна обладает стратегическими ресурсами на триллионы долларов (уран, титан, литий, графит). Он предложил ЕС и США совместно их защищать и на них зарабатывать.

Финальный, пятый пункт «плана победы» рассчитан на время после окончания боевых действий. В его рамках украинские военные будут делиться опытом с военными Североатлантического альянса.

Мы слышим от партнеров такое слово как «переговоры», и гораздо реже звучит слово «справедливость». Украина открыта к дипломатии, но к честной, с сильной позиции. Поэтому у нас есть «формула мира». Это гарантия переговоров без принуждения Украины к несправедливости Владимир Зеленский Президент Украины

В НАТО заявили о невозможности выполнения главного пункта «плана победы»

По словам высокопоставленного военного чиновника НАТО, вступление Украины в альянс является невозможным, по крайней мере в ближайшем будущем.

Я не поставлю и бутылки вина на то, что в ближайшем будущем Украина получит приглашение и сможет вступить в НАТО. Многое будет зависеть от того, что будет думать по этому поводу новая американская администрация [после проведение президентских выборов в США], но я вижу, что ситуация немного меняется, так что тема становится более серьезной [с каждым днем] Высокопоставленный военный чиновник НАТО

По данным Associated Press, президент Украины представил свой «план победы», не дождавшись одобрения со стороны стран Запада. Как указано в материале, некоторые из них выразили обеспокоенность по поводу строгих временных рамок, которые Зеленский им отвел на принятие решения.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала приглашение Украины в Североатлантический альянс невыполнимым и абсурдным.