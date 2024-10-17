Зеленский представил «план победы» без одобрения Запада

AP: Зеленский представил свой «план победы» без одобрения стран Запада

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» не дождавшись одобрения со стороны стран Запада. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Утверждается, что украинский лидер посетил столицы западных стран, чтобы представить свой план союзникам Киева. Как указано в материале, некоторые из них выразили обеспокоенность по поводу строгих временных рамок, которые Зеленский им отвел на принятие решения.

Отмечается, что Зеленский дал на принятие плана три месяца. Реакцию Запада украинские власти хотели услышать на встрече контактной группы на немецкой базе Рамштайн, однако из-за отказа президента США Джо Байдена ее посещать мероприятие было перенесено на ноябрь.

Ранее сообщалось, что страны Запада отреагировали на «план победы» Зеленского прохладно, поскольку он их не впечатлил. Отмечается, что многие западные чиновники восприняли план Зеленского как «переработку» его требований о снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России и оказании Киеву дальнейшей помощи.