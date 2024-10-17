Зеленский обратился к странам НАТО с новым требованием

Зеленский призвал страны НАТО отправить военных для пополнения рядов ВСУ

Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны альянса отправить военных для пополнения рядов ВСУ. Слова политика приводит издание «Страна.ua».

«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — отметил Зеленский.

Приглашение в альянс — это первый пункт в так называемом «мирном плане» Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной Раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения.

Ранее The Washington Post написал, что позиции крупных стран-членов НАТО по вопросу членства Украины в альянсе остаются неизменными. Издание также приводит слова источника, который сообщил, что ряд государств не убеждены в необходимости предоставить Киеву членство в НАТО.

17 октября в Североатлантическом альянсе заявили о невозможности выполнения главного пункта «плана победы» Владимира Зеленского. По словам высокопоставленного чиновника, присоединение Украины к блоку представляется невозможным в обозримом будущем. Сам же Владимир Зеленский заявил, что страна сделает все возможное для вступления в НАТО.