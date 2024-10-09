Зеленский отменил второй «саммит мира» в ноябре. Политолог связал это с неудачами ВСУ на фронте

В офисе Зеленского сообщили об отмене второго «саммита мира» по Украине в ноябре

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Дарья Заривная заявила об отмене второго «саммита мира» по Украине в ноябре. Она предположила, что он пройдет позже.

По ее словам, в настоящий момент проводятся тематические конференции по каждому пункту «формулы мира» главы государства. Они завершаются принятием коммюнике, сказала она. Заривная подчеркнула, что положения принятых заявлений станут базой для мирного плана второй конференции по Украине.

В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово Дарья Заривная Советник главы офиса президента Владимира Зеленского

Отмену саммита объяснили неудачами ВСУ на фронте

Политолог Иван Мезюхо считает, что саммит по Украине отменили, так как Киев не смог изменить ситуацию на фронте в свою пользу. По его словам, на фоне неудач в Курской области у Украины не вышло поставить себя в позицию силы.

Эксперт отметил, что вторжение в Курскую область также было попыткой принудить Россию принять невыгодные условия мирных переговоров, но все пошло не по плану. По его словам, вместо готовившегося мероприятия украинская сторона наспех соберет небольшие конференции, саммиты и круглые столы, которые не дадут никакого эффекта.

Зеленский говорил, что на второй «саммит мира» пригласит РФ, но у Киева нет никаких механизмов, чтобы побудить нашу страну участвовать в заранее невыгодных для нас посиделках. Киевский режим не в том положении, чтобы выставлять ультиматумы России, Украина — проигрывающая сторона в этом конфликте. Киев в очередной раз сел в лужу, причем сделал это перед лицом своих же партнеров Иван Мезюхо Политолог

Политолог считает, что частые визиты украинского лидера к западным партнерам вызваны его стремлением как можно реже находиться на территории своей страны. По его мнению, есть вероятность, что за пределами Украины он чувствует себя спокойнее.

Зеленский рассказал о совершенствовании «плана победы»

Глава Украины пообещал обнародовать свой «план победы» после того, как он будет представлен партнерам и усовершенствован. По его словам, в настоящее время он ожидает ответа от команды в Соединенных Штатах, работающей над военными и политическими деталями плана.

Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране Владимир Зеленский Президент Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон изучает представленный украинской стороной «план победы». По его словам, американские власти также рассматривают, какие дополнительные меры они или другие союзники Киева могли бы принять, чтобы помочь ему достичь успеха.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, в свою очередь, заявил, что предложенный Украиной план предполагает действия третьих стран. Он отказался раскрывать подробности плана Зеленского, предоставив Киеву самому говорить о своих инициативах.