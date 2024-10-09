Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:52, 9 октября 2024Россия

Отмену Киевом второго саммита по Украине объяснили неудачами на фронте

Политолог Мезюхо: Киев отменил «саммит мира» из-за провала ВСУ на фронте

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Второй мирный саммит по Украине, который должен был пройти в ноябре 2024 года, отменили, так как Киев не смог изменить ситуацию на фронте в свою пользу. На фоне неудач в Курской области у Украины не вышло поставить себя в позицию силы, так объяснил происходящее политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями».

«Зеленский говорил, что на второй "саммит мира" пригласит РФ, но у Киева нет никаких механизмов, чтобы побудить нашу страну участвовать в заранее невыгодных для нас посиделках. Киевский режим не в том положении, чтобы выставлять ультиматумы России, Украина — проигрывающая сторона в этом конфликте. Киев в очередной раз сел в лужу, причем сделал это перед лицом своих же партнеров», — высказал свою позицию эксперт.

Вторжение в Курскую область также было попыткой принудить Россию принять невыгодные условия мирных переговоров, но все пошло не по плану, отмечает политолог. Поэтому вместо готовившегося мероприятия наспех соберут небольшие конференции, саммиты и круглые столы, которые, по его мнению, не дадут никакого эффекта.

Мезюхо также сделал предположение, что частые визиты Зеленского к западным партнерам ввызваны его стремлением как можно реже находиться на территории Украины. Есть вероятность, что за пределами республики он чувствует себя спокойнее.

В октябре стало известно, что Зеленский направил в США делегацию для обсуждения «плана победы». Затем его должны были презентовать на встрече в формате «Рамштайн», однако американский лидер Джо Байден перенес свой визитв ФРГ.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Чудовищный скандал». Захарова считает, что ФБР и полиция США знали о преступлениях P. Diddy

      На Украине обратились к Зеленскому насчет переговоров с Россией

      В Брянской области сбили еще четыре беспилотника

      В России пообещали заставить Украину заплатить за ущерб Курской области

      На Западе заявили о потере контроля Байдена над США

      Тигр растерзал пастуха в лесу

      Эксперт по отношениям назвала секс-позы для максимального удовольствия

      Раскрыта причина внесения известного комика в реестр иноагентов

      Отмену Киевом второго саммита по Украине объяснили неудачами на фронте

      Создатель Cybertruck покинул Tesla

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше