Зеленский отменил второй «саммит мира» в ноябре

Офис Зеленского сообщил об отмене второго «саммита мира» по Украине в ноябре

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Дарья Заривная заявила об отмене второго «саммита мира» по Украине в ноябре. Об этом она сообщила в беседе с изданием «Телеграф».

«В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово», — сказала она.

Заривная добавила, что в настоящее время проводятся тематические конференции по каждому пункту «формулы мира» украинского лидера. По ее словам, они завершаются принятием коммюнике. Она добавила, что положения принятых заявлений станут базой для мирного плана второй конференции по Украине. Она считает, что саммит пройдет позже.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прояснила вопрос участия России в «саммитах мира» по Украине. Она назвала высказывания президента Украины Владимира Зеленского о «необходимости максимально усилить Украину, чтобы уже в 2024 году организовать второй "саммит мира"» в Швейцарии попыткой выдать желаемое за действительное.