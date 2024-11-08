Стало известно о значительном продвижении российских военных в Харьковской области

Марочко: за несколько суток ВС России успешно продвинулись у Кучеровки

Российские военные за последние несколько суток значительно продвинулись на купянском направлении в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе успешного продвижения ВС (Вооруженных сил — прим. «Ленты.ру») РФ, в окрестностях Кучеровки была занята лесополоса, которая ранее находилась под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — рассказал Марочко.

По его словам, российские войска также достигли успехов в селе Петропавловка Харьковской области. Здесь было зафиксировано продвижение на улице Ленина, вместе с тем под контроль армии России перешел украинский опорный пункт на перекрестке дорог. Кроме того, ВС России взяли железнодорожную станцию «Скоростной» в районе Глушковки, за населенный пункт начались бои.

Ранее Марочко заявлял, что бойцы ВСУ используют жилые дома на купянском направлении для размещения боекомплектов и оборудования позиций. В частности, такое было отмечено в населенном пункте Боровая.