Старающейся преодолеть неприязнь ко внешности уродливого партнера девушке дали совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет девушке, старающейся преодолеть неприязнь ко внешности нового партнера, которого она считает идеальным во всем, кроме того, как он выглядит. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам девушки, она начала ходить на свидания с новым парнем недавно, и в общении ее все устраивает. Однако новый партнер обладает внешностью, которую девушка считает уродливый. «Он лысый, он сильно отличается от тех, кто меня обычно привлекает. Недавно мы впервые встретились, и это было хорошо, но не здорово. Я мечусь между мыслью о том, что на второй раз будет лучше, и беспокойством: я так стараюсь, потому что он мне очень нравится, а в конечном итоге могу обнаружить, что он меня не так уж и привлекает», — переживает она. Девушка задалась вопросом, может ли влечение появиться со временем.

Юзвяк отметил, что со временем влечение к человеку, который поначалу был безразличен, действительно может появиться. Он также подчеркнул, что точно так же может и исчезнуть и влечение к человеку, который когда-то вызывал страстное желание. Однако, по его мнению, пока выводы о мужчине делать рано.

«Я рекомендую продолжать встречаться с ним, узнавать о нем больше в сексуальном плане. Если вам доведется сблизиться с ним в постели, вы, возможно, обнаружите, что более снисходительны к его предполагаемым эстетическим недостаткам. Если он покажет более горячую сторону своей личности, то может стать для вас более привлекательным», — рассуждает специалист.

Он также допустил, что девушка может потратить время на попытки сблизиться зря. «Подойдите к этому осознанно, внимательно наблюдая и оставаясь в контакте со своими чувствами. Вы узнаете, когда придет время повысить его статус до более серьезного или прекратить отношения, если дадите себе необходимое количество времени», — заключил он.

Ранее Юзвяк дал совет измученной проснувшимся после потери мужа либидо женщине, которой около 80 лет. Коуч рекомендовал прежде всего попытаться преодолеть смущение и начать знакомиться с людьми на сайтах и в приложениях для знакомств.