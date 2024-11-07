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05:43, 7 ноября 2024Забота о себе

Измученной проснувшимся либидо 80-летней вдове дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Madi Doell / Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет измученной проснувшимся после потери мужа либидо женщине, которой около 80 лет. Письмо вдовы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, мужа не стало год назад после нескольких лет тяжелой борьбы с болезнью Альцгеймера. Ухаживать за супругом ей пришлось самостоятельно, и усталость, недосып и горе истощили ее. «Теперь, когда туман рассеивается, я чувствую слабые приступы желания и понимаю, что с сексом еще не покончено. Но мне 77 лет, и я страдаю от серьезного когнитивного диссонанса между своей обвисшей, морщинистой, скрипучей реальностью и своими юными склонностями к сексуальным приключениям», — написала она. Женщина добавила, что мастурбация ее только расстраивает, а реализовывать свои желания с другими людьми она боится, переживая, что над ней посмеются.

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Юзвяк рекомендовал прежде всего попытаться преодолеть смущение и начать знакомиться с людьми на сайтах и в приложениях для знакомств. «Сохраняйте уважительный диалог: предложите, выдвиньте идею, скажите кому-нибудь: "Я хочу прыгнуть тебе на кости", а затем с достоинством примите первое "нет" в качестве ответа. Продолжайте двигаться вперед и найдете человека, которому вы понравитесь», — пишет Юзвяк, напоминая, что в своем возрасте женщина достойна секса и любви так же, как 20-летние.

Кроме того, продолжил секс-коуч, пожилые люди могут знакомиться на общественных мероприятиях для людей своего возраста — к примеру, на уроках танцев.

По моему опыту, личная встреча успешней в плане понимания сексуальной совместимости (вы увидите, как он перемещается в пространстве, поймете, что может вызвать или разрушить влечение и не может быть передано через приложения). А еще не лгите о своем возрасте — это не недостаток, это суперсила! У вас есть жизненный опыт, самопознание, навыки общения и сексуальные навыки, которыми вы можете поделиться

Рич Юзвяксекс-коуч

Ранее Юзвяк дал совет мужчине, боящемуся навредить себе извращенными секс-фантазиями. В ответ на письмо Юзвяк сослался на психолога Джастина Лемиллера, уверенного, что табуированные темы невероятно распространены, потому что запреты только распаляют желание.

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