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07:00, 31 октября 2024Забота о себе

Боящемуся собственных извращенных секс-фантазий мужчине дали совет

Фото: Jeremy Perkins / Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, боящемуся навредить себе секс-фантазиями. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

Автор письма рассказал, что ему почти 50 лет, а после развода у него нет отношений. Свои секс-фантазии мужчина считает дикими, извращенными и незаконными — их он реализует на онлайн-форумах, где люди делятся таким опытом, возбуждаясь от чтения сообщений.

«Важно отметить, что у меня нет абсолютно никакого намерения действовать в соответствии с какой-либо из этих фантазий, и у меня достаточно сдержанности, чтобы быть на 100 процентов уверенным, что ни один реальный человек не рискует подвергнуться риску моего участия в этих фантазиях. Однако мне интересно, не причиняю ли я себе какой-либо вред, развлекая себя этими мыслями», — размышляет он.

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В ответ на письмо Юзвяк сослался на психолога Джастина Лемиллера, уверенного, что табуированные темы невероятно распространены, потому что запреты только распаляют желание. «Если это просто область фантазии и вы не планируете воплощать их в реальном мире, вероятно, не стоит слишком беспокоиться», — процитировал Лемиллера Юзвяк.

Секс-коуч предположил, что у большинства людей время от времени возникают действительно мрачные или девиантные мысли, и переживать стоит, только если человек из-за них подвергается реальному риску.

Но будьте внимательны. Само собой разумеется, вам следует избегать материалов, созданных посредством насилия, пыток и эксплуатации

Рич Юзвяксекс-коуч

Ранее Юзвяк дал совет 37-летней женщине, обиженной на супруга из-за его тайных секс-фантазий, несмотря на нравящуюся ей интимную жизнь с ним. В ответ Юзвяк отметил, что раз автор письма называет сексуальную жизнь прекрасной, нет причин беспокоиться.

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      Александра Лисица
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