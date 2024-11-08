Суд приостановил разбирательство в отношении Трампа

Суд приостановил до 2 декабря разбирательство в отношении Трампа

Федеральный суд столичного округа Колумбия приостановил все запланированные мероприятия в рамках разбирательства по делу о якобы предпринятой в январе 2021 года Дональдом Трампом попытке сохранить власть. Об этом говорится в постановлении судьи Тани Чаткэн, передает ТАСС.

Таким образом судья удовлетворила поданное ранее ходатайство спецпрокурора США Джека Смита, который попросил отменить все запланированные мероприятия и слушания в рамках расследования.

Смит отметил, что обвинению необходимо оценить «беспрецедентные обстоятельства и определить надлежащий дальнейший курс». 2 декабря его аппарат обнародует отчет или иным образом уведомит суд о результатах обсуждения инцидента.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января 2021 года во время митинга сторонников Трампа, не признавших итоги голосования, по результатам которого президентом был избран Джо Байден. Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и направили в Конгресс резолюцию об импичменте в отношении действующего президента [Трампа]. Позднее в январе 2021 года Палата представителей проголосовала за импичмент в связи с беспорядками в Вашингтоне.