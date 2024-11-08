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13:52, 8 ноября 2024Путешествия

Толпа трансгендеров напала на россиянина в Таиланде, избила его и попала на видео

Трансгендеры напали на российского туриста на Пхукете и жестокого избили его
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Толпа разъяренных трансгендеров напала на россиянина на тайском Пхукете, жестоко избила его и попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Отдыхающий в азиатской стране житель Набережных Челнов увидел на дороге трансгендерных женщин, которые пытались привлечь внимание прохожих, и решил подшутить на ними. Такое поведение туриста разозлило местных жительниц. Они набросились на обидчика, стали бить его по спине, лицу и исцарапали ногтями.

«Несчастный турист так и не понял, стоит ли давать отпор нападавшим, решил не усугублять конфликт и поспешил ретироваться», — говорится в сообщении.

Ранее трансгендерная женщина пошла на свидание с туристом из Индии и разбила ему лоб мобильным телефоном на Пхукете.

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