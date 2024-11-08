Трамп рассказал подробности разговора с Байденом и Харрис после победы

Трамп: разговоры с Байденом и Харрис были очень приятные

Телефонные разговоры с действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис после оглашения результатов выборов были очень приятные. Об этом сообщил избранный президент США Дональд Трамп, его слова передает NBC News.

«Это были приятные разговоры, очень уважительные в обоих случаях. Также Харрис говорила о передаче власти от одной администрации к другой и сказала, что хотела бы, чтобы этот процесс прошел как можно более гладко, с чем я, конечно, согласен», — рассказал политик.

Говоря о подробностях разговора с Байденом, республиканец сообщил, что они договорились пообедать вместе «уже очень скоро».

Ранее Камала Харрис по телефону поздравила своего конкурента на выборах Дональда Трампа с победой. В ходе разговора она признала свое поражение. Джо Байден также позвонил и поздравил республиканца с победой на выборах главы государства. Он пригласил Трампа в свою резиденцию для обсуждения перехода власти.