Трамп высказался о своем обещании о массовой депортации

Трамп подтвердил свое предвыборное обещание о массовой депортации

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил свое предвыборное обещание о массовой депортации. Об этом политик высказался в интервью телеканалу NBC.

Республиканец подчеркнул, что у его администрации «не будет другого выбора», кроме как осуществить это обещание, подчеркнув, что в этом вопросе «нет ценника».

«Мы должны сделать границу сильной и надежной, и в то же время мы хотим, чтобы люди приезжали в нашу страну», — добавил Трамп.

Ранее Трамп в ходе предвыборной кампании назвал границу США худшей в мире. Он отметил, что многие из нелегальных мигрантов являются преступниками, террористами, наркоторговцами и психически нездоровыми, и пообещал устроить «крупнейшую в истории» депортацию мигрантов.