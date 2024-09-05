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05:26, 5 сентября 2024Мир

Трамп назвал границу США худшей в мире

Трамп: вице-президент Харрис довела границу США до худшего в мире состояния

Фото: Annabelle Gordon / CNP / AdMedia / Global Look Press

Вице-президент США и кандидат в президенты страны от Демократической партии Камала Харрис довела ситуацию на границе до худшего состояния в истории страны и всего мира. Об этом на встрече с избирателями в штате Пенсильвания заявил конкурент Харрис на выборах Дональд Трамп.

«Она была ответственной за границу. И теперь у нас худшая граница не только в истории США, но всего мира. Никогда ни одна страна не позволяла 21 миллиону человек проникнуть через границу за три года», — сказал он.

Политик подчеркнул, что многие из нелегальных мигрантов являются преступниками, террористами, наркоторговцами и психически нездоровыми. Трамп также пообещал устроить «крупнейшую в истории» депортацию мигрантов.

Ранее Дональд Трамп пригрозил введением высоких пошлин для стран, которые отказываются принимать мигрантов. «Если они не примут мигрантов обратно, мы не будем торговать с этими странами и будем взимать с них высокие пошлины», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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