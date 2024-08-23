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09:34, 23 августа 2024Мир

Трамп пригрозил другим странам пошлинами из-за одного их решения

Трамп пригрозил пошлинами странам, которые отказываются принимать мигрантов

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил введением высоких пошлин для стран, которые отказываются принимать мигрантов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Страны примут их обратно. Если они этого не сделают, мы не будем торговать с этими странами и будем взимать с них высокие пошлины», — сказал он.

Политик намекнул, что его миграционная и торговая политика могут быть тесно переплетенными, если он одержит победу на выборах и станет снова хозяином Белого дома.

Ранее экс-президент США Трамп рассказал, что в случае победы на грядущих выборах он намерен начать крупнейшую депортацию мигрантов за всю историю страны. Он утверждает, что мигранты, говорящие на языках, о которых в США «никто никогда не слышал», уничтожают американцев и страну.

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      Лина Пивоварова
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