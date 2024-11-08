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21:47, 8 ноября 2024Мир

Трамп захотел вернуть в Белый дом сторонника торговой войны с Китаем

FT: Трамп хочет вернуть в Белый дом сторонника торговой войны с КНР Лайтхайзера
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mike Segar / Reuters

Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, после вступления в должность в январе хочет назначить представителем на торговых переговорах сторонника протекционистских мер Роберта Лайтхайзера. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Financial Times (FT).

По информации издания, Трамп уже пригласил Лайтхайзера вернуться на должность главного торгового переговорщика, которую он занимал в 2017-2021 годах. При этом FT напомнило, что Лайтхайзер стал одним из инициаторов развязанной администрацией Трампа торговой войны против Китая.

Помимо Лайтхайзера, среди претендентов на пост главы Минфина также упомянули инвестора Скотта Бессента и основателя хедж-фонда Paulson & Co. Джона Полсона.

Ранее Трамп пообещал наладить отношения с Китаем в случае победы на выборах президента. Он отметил, что для улучшения отношений между Китаем и США следует добиться уважения Пекина.

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