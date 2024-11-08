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15:55, 8 ноября 2024Мир

Трампа предупредили о его слабой позиции на переговорах с Россией по Украине

Меркурис: Трамп будет в слабой позиции на переговорах с Россией по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп будет находиться в слабой позиции на переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Москва в любом случае будет иметь преимущество в любых переговорах, которые с ней будет вести Вашингтон. Россия действительно находится в более сильной позиции. Я считаю, что будущей администрации Трампа было бы опасно втягиваться в это», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, у США больше не осталось преимуществ, которые они могли бы задействовать на Украине, так как продвижение Российской армии идет успешно. Поэтому он резюмировал, что, прежде чем углубляться в процесс урегулирования украинского кризиса, Трампу следует полностью отказаться от поддержки Киева.

Ранее Меркурис заявил, что слова Трампа о завершении конфликта на Украине за 24 часа не означают конец боев. По его словам, победивший на выборах республиканец на данный момент вряд ли точно знает, как урегулировать ближневосточный и украинский конфликты.

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