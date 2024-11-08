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20:30, 8 ноября 2024Силовые структуры

Троих фигурантов дела о мошенничестве по госконтрактам Минобороны России отправили в СИЗО

В Москве суд арестовал главу ГУ спецстроительства МО РФ Молодченко
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Корнев / РИА Новости

Савеловский суд Москвы избрал меру пресечения гендиректору Главного управления специального строительства Минобороны России Александру Молодченко и трем фигурантам уголовного дела о мошенничестве при заключении госконтрактов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Трое отправлены в СИЗО по ходатайству следователя, четвертый помещен под домашний арест.

Они подозреваются в совершении преступления по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 224-й гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Игорю Виноградову, проходящему по уголовному делу о коррупции главы автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Дениса Путилова.

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