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19:17, 8 ноября 2024Силовые структуры

Передавшего взятку российскому генералу отправили в СИЗО

Суд Петербурга арестовал посредника по делу о взятке генералу МО РФ Путилову
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

В Санкт-Петербурге 224-й гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Игорю Виноградову, проходящему по уголовному делу о коррупции главы автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Дениса Путилова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина подозревается в посредничестве при передаче взятки. Слушания проходили в закрытом режиме. Виноградов отправлен в СИЗО до 5 января.

О его задержании в Санкт-Петербурге сообщалось 7 ноября. Следствие считает его посредником, который передал 10 миллионов рублей Путилову от предпринимателя, выполнявшего подряды для Минобороны.

18 сентября был задержан сам генерал. По данным следствия, он получил незаконное вознаграждение от предпринимателя по фамилии Чудинов, с которым Минобороны заключило несколько госконтрактов на ремонт и техническое обслуживание военной автотехники общей стоимостью 140 миллионов рублей. Путилов в силу своих должностных обязанностей контролировал реализацию этих госконтрактов, однако за взятку он стал оказывать покровительство предпринимателю.

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