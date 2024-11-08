Троих подростков осудят за терроризм по заданию СБУ в Запорожской области

СК отдал под суд 3 подростков из Запорожской области за теракты по заданию СБУ

Следственный комитет (СК) России направил в суд уголовное дело троих несовершеннолетних жителей Запорожской области, обвиняемых в террористической деятельности по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Подросткам вменили прохождение обучения терроризму, участие в террористическом сообществе, покушение на теракт, незаконный оборот взрывных устройств.

По данным следствия, с февраля 2022-го по март 2023 года подростки, придерживаясь проукраинской националистической идеологии, создали террористическое сообщество. По заданию кураторов СБУ они заложили самодельную бомбу рядом с железнодорожными путями маршрута «Мелитополь — Тащенак», чтобы совершить подрыв.

В июне 2023 года подростки следили за депутатом областного Законодательного собрания и силовиком, а затем изготовили взрывное устройство, чтобы установить под днище их автомобилей. Эти теракты были пресечены сотрудниками ФСБ, всех троих арестовали.

7 ноября сообщалось, что Колпинский районный суд Петербурга арестовал несовершеннолетнего местного жителя, обвиняемого в теракте. По данным следствия, с 25 по 27 октября, а также 3 ноября он поджег оборудование базовых станций сотовой связи на улицах Понтонная и Тверская. Ущерб от его действий следствие оценивает в 500 тысяч рублей.