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18:29, 8 ноября 2024Силовые структуры

Троих подростков осудят за терроризм по заданию СБУ в Запорожской области

СК отдал под суд 3 подростков из Запорожской области за теракты по заданию СБУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России направил в суд уголовное дело троих несовершеннолетних жителей Запорожской области, обвиняемых в террористической деятельности по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Подросткам вменили прохождение обучения терроризму, участие в террористическом сообществе, покушение на теракт, незаконный оборот взрывных устройств.

По данным следствия, с февраля 2022-го по март 2023 года подростки, придерживаясь проукраинской националистической идеологии, создали террористическое сообщество. По заданию кураторов СБУ они заложили самодельную бомбу рядом с железнодорожными путями маршрута «Мелитополь — Тащенак», чтобы совершить подрыв.

В июне 2023 года подростки следили за депутатом областного Законодательного собрания и силовиком, а затем изготовили взрывное устройство, чтобы установить под днище их автомобилей. Эти теракты были пресечены сотрудниками ФСБ, всех троих арестовали.

7 ноября сообщалось, что Колпинский районный суд Петербурга арестовал несовершеннолетнего местного жителя, обвиняемого в теракте. По данным следствия, с 25 по 27 октября, а также 3 ноября он поджег оборудование базовых станций сотовой связи на улицах Понтонная и Тверская. Ущерб от его действий следствие оценивает в 500 тысяч рублей.

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