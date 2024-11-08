В США пообещали бороться с «незаконными действиями» Трампа

Губернатор Калифорнии Ньюсом пообещал бороться с «незаконными действиями» Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на своей странице в Х заявил, что его штат будет бороться, если новая администрация Дональда Трампа предпримет «незаконные действия».

Глава штата созвал чрезвычайную спецсессию, чтобы «укрепить правовые ресурсы» и «защитить штат от любых незаконных действий новой администрации».

«Мы отказываемся поворачивать время вспять и позволять нападки на наши ценности и законы», — подчеркнул он.

5 ноября в США прошли выборы президента. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в 2020 году победил республиканец Дональд Трамп.

Действующий президент США Джо Байден призвал свою команду работать с победившим на выборах Дональдом Трампом для мирной передачи власти.