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05:06, 8 ноября 2024Мир

В США пообещали бороться с «незаконными действиями» Трампа

Губернатор Калифорнии Ньюсом пообещал бороться с «незаконными действиями» Трампа
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на своей странице в Х заявил, что его штат будет бороться, если новая администрация Дональда Трампа предпримет «незаконные действия».

Глава штата созвал чрезвычайную спецсессию, чтобы «укрепить правовые ресурсы» и «защитить штат от любых незаконных действий новой администрации».

«Мы отказываемся поворачивать время вспять и позволять нападки на наши ценности и законы», — подчеркнул он.

5 ноября в США прошли выборы президента. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в 2020 году победил республиканец Дональд Трамп.

Действующий президент США Джо Байден призвал свою команду работать с победившим на выборах Дональдом Трампом для мирной передачи власти.

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