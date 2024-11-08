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14:32, 8 ноября 2024Бывший СССР

Украина испытает эстонские ракеты ПВО

Минобороны Украины: украинские военные испытают эстонские ракеты для систем ПВО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украинские военные испытают эстонские ракеты, предназначенные для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило министерство обороны республики в своем Telegram-канале.

«Украина получит для испытаний ракеты ПВО эстонской оборонной компании Frankenburg Technologies. Первые образцы для тестов поступят в течение ближайших месяцев», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как отмечает Минобороны Украины, данные снаряды предназначены для борьбы с беспилотниками и могут поражать цели на высоте до двух километров. По словам заместителя министра обороны Украины бригадного генерала Анатолия Клочко, Киев открыт для сотрудничества и готов к использованию различных образцов современного вооружения.

Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что Вашингтон финансировал создание мобильных групп ПВО на Украине, которые использовались для подавления российских беспилотных летательных аппаратов. Она уточнила, что в общей сложности США дали деньги на создание 800 таких групп.

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