США финансировали создание мобильных групп ПВО на Украине

Вашингтон финансировал создание мобильных групп противовоздушной обороны (ПВО) на Украине, которые использовались для подавления российских беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявила посол США в республике Бриджит Бринк, пишет «Страна.ua».
Бринк уточнила, что в общей сложности США дали деньги на создание 800 таких групп. По ее словам, с начала года они сбили 200 российских беспилотников.
Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заметила, что украинские военные стали хуже сбивать российские беспилотники. По ее словам, украинское командование отправляет специалистов ПВО в пехоту. Эту информацию позже подтвердил бывший начальник управления коммуникаций командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат.