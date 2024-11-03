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17:54, 3 ноября 2024Бывший СССР

США финансировали создание мобильных групп ПВО на Украине

Посол США Бринк: Вашингтон дал деньги на создание мобильных групп ПВО на Украине
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вашингтон финансировал создание мобильных групп противовоздушной обороны (ПВО) на Украине, которые использовались для подавления российских беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявила посол США в республике Бриджит Бринк, пишет «Страна.ua».

Бринк уточнила, что в общей сложности США дали деньги на создание 800 таких групп. По ее словам, с начала года они сбили 200 российских беспилотников.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заметила, что украинские военные стали хуже сбивать российские беспилотники. По ее словам, украинское командование отправляет специалистов ПВО в пехоту. Эту информацию позже подтвердил бывший начальник управления коммуникаций командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат.

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