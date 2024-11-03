На Украине подтвердили отправку специалистов ПВО в пехоту

Юрий Игнат подтвердил перевод специалистов ПВО Украины в пехоту

Бывший начальник управления коммуникаций командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат подтвердил, что специалистов противовоздушной обороны отправляют в пехоту. Его слова цитирует Telegram-канал «Страна.ua».

«Да, подтверждаю, направляют! Не от хороших времен и много», — объяснил Игнат. Он назвал перевод специалистов ПВО в пехоту болезненным для воздушных сил. Тем не менее бывший спикер ведомства подчеркнул, что отправка проводится в рамках принятых решений, которые необходимо выполнять и понимать.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что украинские ПВО стали хуже справляться с задачами. Она объяснила, что это происходит из-за того, что специалистов ПВО переводят в пехоту.