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15:09, 3 ноября 2024Бывший СССР

На Украине подтвердили отправку специалистов ПВО в пехоту

Юрий Игнат подтвердил перевод специалистов ПВО Украины в пехоту
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший начальник управления коммуникаций командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат подтвердил, что специалистов противовоздушной обороны отправляют в пехоту. Его слова цитирует Telegram-канал «Страна.ua».

«Да, подтверждаю, направляют! Не от хороших времен и много», — объяснил Игнат. Он назвал перевод специалистов ПВО в пехоту болезненным для воздушных сил. Тем не менее бывший спикер ведомства подчеркнул, что отправка проводится в рамках принятых решений, которые необходимо выполнять и понимать.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что украинские ПВО стали хуже справляться с задачами. Она объяснила, что это происходит из-за того, что специалистов ПВО переводят в пехоту.

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