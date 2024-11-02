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12:58, 2 ноября 2024Бывший СССР

Депутат Рады обвинила командование ВСУ в переводе специалистов ПВО в пехоту

Депутат Рады Безуглая: командование ВСУ переводит специалистов ПВО в пехоту
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Rutube

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) переводит личный состав и специалистов противовоздушной обороны (ПВО) в пехоту. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«"Шахеды" стали сбивать хуже, заметили? ПВО переводят в пехоту», — написала нардеп.

Ранее Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в переводе в пехоту авиатехников. Помимо этого, она рассказала, что из командования медицинских сил ВСУ по распоряжению Сырского переводят в пехоту и медиков, не учитывая медицинскую квалификацию.

Помимо этого, она заявила, что Сырский необоснованно меняет командиров бригад. При этом парламентарий отметила, что оставляют «буквально нескольких особенных». В частности, Безуглая отметила генерала ВСУ Василия Зубанича, который курирует 1-ю танковую, 128-ю и 10-ю бригады.

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