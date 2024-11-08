Депутат Рады сообщил о прекращении воздушного сообщения Украины с Ираном

Украина прекратит воздушное сообщение с Ираном. О таком решении Кабинета министров сообщил Депутат Верховной Рады республики Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Прекращено действие соглашения о воздушном сообщении между правительством Украины и Правительством Исламской Республики Иран, совершенного в Тегеране 09.07.1993», — передает нардеп.

Как отметило издание «Страна.ua», решение носит скорее символический характер, поскольку на Украине на данный момент запрещено любое авиасообщение.

В сентябре депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украина должна нанести удар по Ирану после волны взрывов техники в Ливане. Он обвинил Тегеран в якобы поставках оружия России и захотел нанести удар по стране.