На Украине захотели ударить по Ирану

Депутат Рады Гончаренко призвал нанести удар по Ирану

Украина должна нанести удар по Ирану после волны взрывов техники в Ливане. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

Гончаренко призвал ударить по Ирану после организованной Израилем волны взрывов электронной техники. Он обвинил Тегеран в якобы поставках оружия России и захотел нанести удар по стране.

«Может, даже два-три видео запишут, что всех уничтожат. Дальше пойдут фисташки есть», — заявил политик.

Ранее МИД Ирана прокомментировал санкции США из-за якобы поставок ракет России. По словам главы ведомства Аббаса Аракчи, санкции только создают проблему в отношениях с Западом.