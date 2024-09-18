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18:41, 18 сентября 2024Бывший СССР

На Украине захотели ударить по Ирану

Депутат Рады Гончаренко призвал нанести удар по Ирану

Фото: WANA / Reuters

Украина должна нанести удар по Ирану после волны взрывов техники в Ливане. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

Гончаренко призвал ударить по Ирану после организованной Израилем волны взрывов электронной техники. Он обвинил Тегеран в якобы поставках оружия России и захотел нанести удар по стране.

«Может, даже два-три видео запишут, что всех уничтожат. Дальше пойдут фисташки есть», — заявил политик.

Ранее МИД Ирана прокомментировал санкции США из-за якобы поставок ракет России. По словам главы ведомства Аббаса Аракчи, санкции только создают проблему в отношениях с Западом.

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