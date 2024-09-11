МИД Ирана прокомментировал санкции США из-за якобы поставок ракет России

МИД Ирана: санкции США из-за якобы поставок ракет России не решат проблему

Введенные США, Великобританией, Германией и Францией санкции против Ирана из-за якобы поставок баллистических ракет России не решат проблему, а только ее создают. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в своем аккаунте социальной сети Х.

«В очередной раз Вашингтон и "евротройка" — Лондон, Берлин и Париж — действуют по ошибочной логике. Иран не поставлял России баллистические ракеты (...) Санкции — это не решение, а часть проблемы», — отметил дипломат.

Аракчи также обратился к странам, которые ввели ограничения, с вопросом, «как Тегеран может создавать и потом якобы продавать такое сложное оружие другим странам».

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, заявил, что не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности.