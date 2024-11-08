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12:17, 8 ноября 2024Бывший СССР

Украинский мобилизационный реестр стал нарушать права многодетных отцов

«Страна»: «Резерв+» уменьшил права многодетных родителей на отсрочку
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В приложении «Резерв+» были уменьшены права многодетных родителей на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Хотя по закону право на отсрочку имеют отцы с тремя и более несовершеннолетними детьми, портал формирует отсрочку только для тех, кто имеет трех детей в одном браке. Из-за этого отцы, у которых дети были рождены в разных браках, из-за некорректного отображения в приложении потеряли право на отсрочку.

Издание отмечает, что в реестре многодетных семей находятся также мужчины, у которых в одном браке трое детей в возрасте до 23 лет, но при этом закон о мобилизации не дает отсрочку этой категории мужчин. По итогу дважды нарушается законодательство: во-первых, портал не дает отсрочку отцам трех детей в разных браках, а, во-вторых, дает отсрочки отцам трех детей из одной семьи в возрасте до 23 лет.

Ранее на Украине обязали ограниченно годных пройти повторную медкомиссию. Обладатели статуса «ограниченно годен» получат один из четырех новых статусов: «годен к военной службе», «временно непригоден», «непригоден» с пересмотром через 6-12 месяцев или «непригоден» с исключением из воинского учета.

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