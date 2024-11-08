Акции российской авиакомпании взлетели

Курс акций перевозчика Utair взлетел более чем на 20 % из-за планов по их выкупу

Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям авиакомпании Utair после того, как с начала торгов их стоимость взлетела более чем на 20 процентов, поднявшись выше 15 рублей за штуку. Об этом говорится в сообщении площадки.

Поводом для такой реакции рынка стало сообщение перевозчика о готовности выкупить свои бумаги у акционеров, которые не согласны с присоединением дочерней ООО «ТС Техник». Цена выкупа должна составить 18,52 рубля за штуку.

Компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом авиационной техники и компонентов западного производства. Вопрос о ее присоединении рассмотрят на общем собрании акционеров авиакомпании, которое состоится 10 декабря.

Предполагается, что акционеры, которые выступят против такого шага, получат возможность выставить заявки на продажу своей доли с 10 декабря по 24 января по указанной цене.

Под дискретным аукционом подразумевают ограничение торгов таким образом, чтобы желающим купить или продать акции были доступны только лимитные заявки с указанием цены. Он вводится в том случае, когда биржа фиксирует либо слишком быстрый рост акций, либо панические продажи в течение короткого времени.

Накануне, 7 ноября, Мосбиржа перенесла старт торгов из-за сбоя в работе торгово-клиринговой системы. В результате вместо обычных 10:00 по московскому времени торги начались в 12:00.