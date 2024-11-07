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11:07, 7 ноября 2024Экономика

Мосбиржа объяснила задержку торгов на фондовом рынке

Мосбиржа: задержка торгов вызвана ошибкой в работе торгово-клиринговой системы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Задержка торгов в четверг, 7 ноября, связана с ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка. Об этом сообщается в пресс-релизе Московской биржи (Мосбиржи).

О старте торгов на фондовом рынке пресс-служба площадки пообещала уведомить его участников позже. В то же время операции на срочном и валютном сегменте, а также рынке драгоценных металлов начались без сбоев и сейчас продолжают проводиться в штатном режиме, уточнили представители Мосбиржи. Аналогичная ситуация наблюдается и на денежном рынке. Там депозитно-кредитные операции стартовали в обычном порядке.

Торги 7 ноября на фондовом рынке площадки должны были начаться в 10:00 по московскому времени, однако в назначенное время этого не произошло из-за выявленной в 9:03 ошибки в работе торгово-клиринговой системы. Об их запуске Мосбиржа пообещала уведомить позднее.

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Нештатная остановка торгов на площадке фиксируется не первый раз. Так, похожий инцидент произошел 14 августа. Тогда сделки на фондовом рынке не проводились чуть более часа. Позже представители Мосбиржи объяснили сбой программной ошибкой, связанной с неверной работой с памятью на отдельных серверах доступа.

До этого торги на фондовом рынке дважды приостанавливали в феврале. Перерывы продолжались два часа и час соответственно. Тогда в качестве основной причины сбоя представители Мосбиржи назвали ошибку конфигурации сервера, на который перешли при устранении проблемы днем ранее.

Как отмечал глава департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса площадки Сергей Демидов, подобные инциденты не являются редкостью. На серверах периодически случаются сбои, из-за чего приходится использовать резервные. Этот процесс занимает определенный промежуток времени, поэтому торги в таких случаях вынужденно приостанавливают.

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