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09:54, 7 ноября 2024Экономика

Мосбиржа отложила торги на фондовом рынке

Московская биржа отложила старт торгов на фондовом рынке
Вячеслав Агапов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Московская биржа отложила начало торгов на фондовом рынке. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

Торги на фондовом рынке должны были стартовать в 10:00 по московскому времени. Об их запуске пообещали уведомить позднее

Ранее нештатная остановка торгов случилась на Мосбирже 14 августа. На тот момент сделки не проводились чуть более часа. Позже представители торговой площадки объяснили сбой программной ошибкой, связанной с неверной работой с памятью на отдельных серверах доступа.

Также торги на Мосбирже дважды приостанавливали в феврале. Перерывы продолжались два часа и час соответственно. Во второй раз площадка объясняла сбой ошибкой конфигурации сервера, на который перешли при устранении проблемы днем ранее.

Директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Мосбиржи Сергей Демидов рассказал, что технический сбой связан с редкой ошибкой, которая могла произойти на любом сервере. По словам Демидова, ни один производитель не гарантирует 100-процентную работу, поэтому на серверах время от времени случаются сбои. В этом случае торги должны приостанавливаться, чтобы перейти на резервный сервер, добавил он.

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