Мосбиржа: торги на Фондовом рынке приостановлены

Московская биржа приостановила торги на Фондовой бирже с 16:18 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

О времени возобновления торгов пообещали сообщить дополнительно.

В начале августа Мосбиржа приостановила публикацию статистики по валютному рынку. Отказ от обнародования информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке объяснили информационной политикой площадки. По итогам июля эти данные уже недоступны.

Месяцем ранее регулятор объявил о прекращении публикации статистики объемов внебиржевых торгов долларом, евро и юанем, на основании которых сейчас устанавливается курс рубля. Такое решение объяснили необходимостью ограничить санкционное влияние.

Центробанк предложил увеличить время работы Мосбиржи и проводить торги по выходным. На текущий момент торги на Мосбирже для частных инвесторов (на валютном, фондовом и срочном рынках) доступны только по будням. Они проводятся в три сессии — утреннюю, основную и вечернюю — c 6:50 до 23:50 по московскому времени.