Торги на Мосбирже предложили проводить по выходным

ЦБ обсудит с участниками рынка проведение торгов на Мосбирже в выходные дни

В России предложили проводить торги на бирже по выходным — соответствующий вариант увеличения времени работы Мосбиржи рассматривает Центробанк. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора пишет ТАСС.

«Мы сейчас обсуждаем с участниками рынка возможность проведения организованных торгов в выходные дни», — говорится в сообщении Банка России. На текущий момент торги на Мосбирже для частных инвесторов (на валютном, фондовом и срочном рынках) доступны только по будним дням. Они проводятся в три сессии — утреннюю, основную и вечернюю — c 6:50 до 23:50 по московскому времени.

Министерство финансов США 12 июня ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.