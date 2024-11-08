В Британии назвали Украину «первой жертвой» Трампа

Автор Guardian Эш: Трамп будет давить на Украину для урегулирования конфликта

Победивший на выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп будет оказывать давление на Киев, чтобы попытаться урегулировать конфликт на Украине. Попытки нового американского лидера добиться мира путем склонения руководства страны к переговорам предрек журналист Тимоти Гартон Эш в материале для газеты Guardian, базирующейся в Британии.

Эш назвал вероятность того, что Трамп будет угрожать усилением поддержки Киева, чтобы подтолкнуть Москву к мирному соглашению, низкой: по его мнению, она составляет около 5-10 процентов. «Однако есть вероятность в 90-95 процентов, что он сделает именно то, что он неоднократно говорил, и попытается закончить конфликт, навязав урегулирование на Украине», — посчитал обозреватель.

Автор публикации предположил, что Украина станет «первой жертвой» Дональда Трампа после его возвращения к власти в США.

Дональд Трамп неоднократно обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. 6 ноября политик победил на выборах президента США, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.