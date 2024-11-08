Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:16, 8 ноября 2024Интернет и СМИ

В Британии назвали Украину «первой жертвой» Трампа

Автор Guardian Эш: Трамп будет давить на Украину для урегулирования конфликта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kevin Lamarque / Globallookpress.com

Победивший на выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп будет оказывать давление на Киев, чтобы попытаться урегулировать конфликт на Украине. Попытки нового американского лидера добиться мира путем склонения руководства страны к переговорам предрек журналист Тимоти Гартон Эш в материале для газеты Guardian, базирующейся в Британии.

Эш назвал вероятность того, что Трамп будет угрожать усилением поддержки Киева, чтобы подтолкнуть Москву к мирному соглашению, низкой: по его мнению, она составляет около 5-10 процентов. «Однако есть вероятность в 90-95 процентов, что он сделает именно то, что он неоднократно говорил, и попытается закончить конфликт, навязав урегулирование на Украине», — посчитал обозреватель.

Автор публикации предположил, что Украина станет «первой жертвой» Дональда Трампа после его возвращения к власти в США.

Дональд Трамп неоднократно обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. 6 ноября политик победил на выборах президента США, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский губернатор рассказал о борьбе с мигрантами в регионе. Как ему удалось добиться оттока приезжих?

      В России захотели увеличить штрафы за подделку документов при незаконной миграции

      Гарик Сукачев отреагировал на лишение водительских прав

      В Кремле отказались оценивать планы Трампа по Китаю

      В Подмосковье школьница оказалась под колесами электрички, выжила и попала на видео

      Немецкая оппозиция усилила давление на Шольца и предложила обсудить вотум доверия в ноябре

      Поставки чугуна из России рухнут из-за санкций

      Толпа трансгендеров напала на россиянина в Таиланде, избила его и попала на видео

      Назван срок прихода климатической зимы в Россию

      Беллу Хадид заметили с «челкой библиотекарши»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше