В Британии назвали условие затягивания конфликта на Украине на годы

Британский политик Фараж: конфликт на Украине затянется, если «кормить» Киев

Лидер правой британской партии Reform UK Найджел Фараж назвал условия затягивания конфликта на Украине на годы. Он заявил в интервью телеканалу Sky News, что противостояние будет длиться еще несколько лет, если западные союзники продолжат «кормить» Киев.

По его словам, у Запада есть два варианта. Первый из них — продолжение поддержки. «Мы можем продолжить кормить Украину... И эта война будет продолжаться еще год, два, пять лет. Число жертв будет расти», — сказал он.

Во втором случае необходимо стремиться к мирному урегулированию и переговорам, несмотря на то что пункты потенциального соглашения не нравятся обеим сторонам.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассмотрит возможность увеличения помощи Украине в случае отказа Дональда Трампа от нее после вступления на пост американского президента. Уточняется, что реальная проблема заключается не столько в самих деньгах, сколько в имеющихся военных ресурсах, которые поступают в основном из США.