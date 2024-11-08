The Sun: поддержка Харрис селебрити вызвала раздражение у избирателей

Привлечение селебрити к предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис вызвало раздражение у избирателей, а поражение в гонке подорвало доверие к Демократической партии. Об этом сообщило британское издание The Sun.

По словам аналитика Алана Мендозу, беседовавшего с таблоидом, по результатам выборов Харрис показала свою оторванность от реальности. Из-за этого доверие знаменитостей к ней лично и демократом в целом было подорвано.

«Избиратели стали воспринимать дефиле (кандидатов) в обществе звезд первой величины как "оскорбительные" и "нелепые"», — раскрыл причины Мендозу.

Ранее глава итальянского научно-исследовательского отдела аналитического центра SpecialEurasia Джулиано Бифолки заявил, что для Европы Дональд Трамп является более выгодной кандидатурой на пост президента США, чем Камала Харрис. По его словам, представитель Республиканской партии не будет иметь проблем с Россией.