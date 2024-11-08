В Дагестане впервые открыли выставку захваченной на полях СВО техники

В Дагестане впервые открыли выставку захваченной на полях СВО техники НАТО

В Махачкале в Дагестане впервые открыли выставку техники НАТО, захваченной бойцами Южного военного округа на полях специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Журналист агентства отметил, что на экспозиции представлены американский танк Bradley, украинский «Булат», немецкий Marder, британский БТР Spartan, а также бронемашины из Швеции и Канады.

Выставка в республике продлится до 10 ноября. «Захваченная техника свидетельствует об успехах Вооруженных сил Российской Федерации на полях сражений, о героизме и мастерстве российских солдат», — сказал на открытии председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Ранее сообщалось, что более 70 портретов бойцов СВО представили в Музее современной истории России. Работы были созданы художниками Александром Новоселовым, Евгением Емельяновым, Алисой Прокофьевой, Арсением Багдасаряном, Ксенией Галкиной, Виринеей Шигиной, Евгенией Ласкиной.