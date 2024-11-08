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08:17, 8 ноября 2024Россия

В добровольческий отряд «Барс» вступили три россиянки

Губернатор Гладков: три женщины вступили в добровольческий отряд «Барс»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Три женщины уже вступили в добровольческий отряд Министерства обороны «Барс-Белгород». Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Россиянки подписали контракт для вступления в отряд 7 ноября. Еще пять женщин готовят документы для сдачи в военкомат и вступления в добровольческое формирование.

«Я очень благодарен всем тем, кто принимает решение взять оружие в руки и встать на защиту родной земли. Потому что другому и не должно быть. Мы все гордимся теми, кто сейчас в «Барсе» с оружием в руках защищает нашу страну», — сказал Гладков.

Ранее в «Барс-Белгород» вступили замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и глава Губкинского горокруга Михаил Лобзанов — они решили приостановить государственные контракты и пойти служить. В отряд вступила и крымская чиновница — глава администрация Ялты Янина Павленко.

Отряды «Барс» также сформированы в других приграничных регионах — Курской и Брянской областях. Они призваны оказывать помощь оперативным штабам и решать задачи в рамках режима контртеррористической операции (КТО), который из-за активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) действует в трех регионах у границы.

ЖЗЛ
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