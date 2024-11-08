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14:20, 8 ноября 2024Бывший СССР

В Эстонии захотели запретить голосовать украинцам

ERR: граждан Украины в Эстонии лишат права голоса на муниципальных выборах
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Граждан Украины в Эстонии лишат права голоса на муниципальных выборах из-за нового законопроекта. Об этом пишет ERR.

По информации издания, права голоса лишатся не только граждане Украины, но и России с Белоруссией. По новому закону права голоса на территории Эстонии лишатся те, кто не является гражданами Европейского союза (ЕС) и НАТО.

В случае принятия закона количество избирателей сократится примерно на 72 тысячи человек. Издание отмечает, что граждане Молдавии, «разделяющие единые ценности с Эстонией», также не смогут принять участие в голосовании.

Ранее мэр Таллина Евгений Осиновский раскритиковал решение об ограничении избирательных прав для граждан третьих стран. По его словам, закон бросает тень государственных подозрений на целую социальную группу в Эстонии.

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