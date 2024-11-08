Бизнесмен Дотком: Зеленскому и проукраинским силам в Европе придет конец

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и проукраинским силам в Европе придет конец. Такое развитие событий предрек немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком в своем аккаунте социальной сети Х.

«Европа будет освобождена следующей [после победы Трампа на выборах в США]. (...) Тебе конец, Владимир Зеленский», — отметил Дотком.

Бизнесмен отметил, что проблемы коснутся в том числе сторонников Украины в Европе. Среди них он назвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Этих политиков Дотком назвал «ужасными» и пожелал им «исчезнуть».

Ранее Дотком назвал крах демократов на президентских выборах в США заслуженным.