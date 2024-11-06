Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:55, 6 ноября 2024Мир

В Германии назвали заслуженным крах демократов на выборах в США

Ким Дотком назвал заслуженным крах демократов на выборах в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком, на своей странице в соцсети X прокомментировал промежуточные итоги президентских выборов в США, назвав крах демократов заслуженным и припомнив нынешней американской администрации все допущенные ошибки.

«Они украли выборы в 2020 году, разрушили экономику США, погубили миллион человек на Украине, взорвали "Северный поток-2", разрушили экономику ЕС, устроили геноцид в секторе Газа, разожгли огонь на Ближнем Востоке, а также лгали американцам без остановки», — заявил предприниматель.

Он выразил уверенность в том, что карма существует, отметив, что демократы заслужили этот крах.

Ранее Дотком назвал Камалу Харрис худшим кандидатом в президенты за всю историю США, а нынешнего главу государства Джо Байдена — самым ужасным американским лидером, управлявшим страной.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп победил на выборах в месте покушения на него

      В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с обмундированием

      В США заявили о проигрыше Харрис

      Женщина перепутала глазные капли с клеем и попала в больницу

      Маск поделился фото из предвыборного штаба Трампа

      Российские войска увеличили давление на ВСУ на купянском направлении

      Жители курского приграничья рассказали о первом дне вторжения ВСУ

      В США спрогнозировали контроль республиканцев над Сенатом

      Губернатор раскрыл подробности об атаке дрона ВСУ на Орловскую область

      Харрис сократила отставание от Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше