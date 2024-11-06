В Германии назвали заслуженным крах демократов на выборах в США

Ким Дотком назвал заслуженным крах демократов на выборах в США

Немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком, на своей странице в соцсети X прокомментировал промежуточные итоги президентских выборов в США, назвав крах демократов заслуженным и припомнив нынешней американской администрации все допущенные ошибки.

«Они украли выборы в 2020 году, разрушили экономику США, погубили миллион человек на Украине, взорвали "Северный поток-2", разрушили экономику ЕС, устроили геноцид в секторе Газа, разожгли огонь на Ближнем Востоке, а также лгали американцам без остановки», — заявил предприниматель.

Он выразил уверенность в том, что карма существует, отметив, что демократы заслужили этот крах.

Ранее Дотком назвал Камалу Харрис худшим кандидатом в президенты за всю историю США, а нынешнего главу государства Джо Байдена — самым ужасным американским лидером, управлявшим страной.