В Госдуме предложили помочь фотосессиями потерявшим дома в Курской области людям

Депутат Харченко предложила помочь фотосессиями беженцам из Курской области

Депутат Госдумы Екатерина Харченко предложила помочь фотосессиями людям, потерявшим дома во время обстрелов в Курской области. Подробно о своей инициативе она рассказала в Telegram-канале.

Парламентарий отметила, что воплощение задумки поможет семьям беженцев поверить в новогоднее чудо.

Харченко призвала курских фотографов, осветителей, визажистов и владельцев студий проводить фотосессии для беженцев с детьми из Суджанского, Кореневского, Рыльского, Глушковского и других районов.

«Будем создавать новую историю для курян, которые потеряли свои дома, семейные фотоальбомы, все, что напоминало о прошлом их рода», — написала она.

Ранее сообщалось, что Курская область попросила дополнительную финансовую помощь на 25 миллиардов рублей.

Местные депутаты объяснили, что вторжение Вооруженных сил Украины на территорию области и введенный с 9 августа режим контртеррористической операции подкосили региональный бюджет и негативно отразились на социально-экономическом положении.