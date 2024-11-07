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15:24, 7 ноября 2024Экономика

Курская область попросила у Москвы денег

Курская область попросила дополнительную финансовую помощь на 25 млрд рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Спикер регионального парламента Курской области Юрий Амерев и главы фракций обратились к федеральной власти с просьбой о дополнительной финансовой помощи в размере 24,9 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте областной думы.

Депутаты подчеркнули, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию области и введенный с 9 августа режим контртеррористической операции подкосили региональный бюджет и негативно отразились на социально-экономическом положении. Из-за этих факторов потребовалась помощь из федерального бюджета.

В 2025 году область ожидает снижение валового регионального продукта (ВРП) на 7 процентов, а в девяти приграничных районах ни о какой прибыли говорить не приходится. Фонд начисленной заработной платы, предварительно, упадет на 63 процента.

Текущие параметры бюджета на 2025 год предусматривают дефицит в размере 3,3 миллиарда рублей при расходах в 79,2 миллиарда и доходах 75,9 миллиарда рублей. Вместе с тем расходы на реализацию указов президента, строительство социальных объектов и дорожную деятельность, льготное лекарственное обеспечение и повышение зарплат бюджетникам и поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов не обеспечены финансированием.

В конце октября заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев предварительно оценил ущерб, нанесенный боевыми действиями курским аграриям, более чем в 100 миллиардов рублей.

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