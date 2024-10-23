Ущерб курским аграриям от обстрелов ВСУ оценили

Замглавы Курской области Стародубцев: ущерб аграриям превысил 100 млрд рублей

С 6 августа 2024 года суммарный ущерб курским аграриям от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) составил более 100 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев, его слова приводит сайт местного правительства.

Он подчеркнул, что вышеуказанная оценка является предварительной, окончательная станет известна позже. Однако уже сейчас можно говорить о «серьезном ударе» по всему агропромышленному комплексу (АПК) региона, пояснил Стародубцев.

Что касается местного промышленного комплекса, а также малого и среднего бизнеса (МСП), то суммарный ущерб в этих сегментах к настоящему времени превысили отметку в 17 миллиардов рублей. Одним из главных приоритетов правительства Курской области станет разработка мер поддержки для пострадавших аграриев и предпринимателей, отметил Стародубцев.

Речь идет, в частности, о компенсации затрат работодателям из-за простоя компаний, предоставлении налоговых отсрочек. Эти меры, по словам Стародубцева, могут стать основой для восстановления и дальнейшего развития пострадавших в результате обстрелов ВСУ местных предприятий.

Ранее глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут оценила ущерб аграриев Курской области от утраченного поголовья скота более чем в три миллиарда рублей. В наибольшей степени, как отметила руководитель ведомства, пострадал крупный рогатый скот и поголовье по свиноводству. На фоне действующего в Курской, Брянской и Белгородской областях режима контртеррористической операции (КТО) она также заявила о планах пересмотреть прогноз урожая зерновых в России на 2024 год. Итоговые цифры могут оказаться ниже ранее ожидавшихся 132 миллионов тонн.